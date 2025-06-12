Bursaspor'da Kaptan Ahmet İlhan Özek ile İstifa

Bursaspor'da Kaptan Ahmet İlhan Özek ile İstifa
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Bursaspor, geçtiğimiz sezonun şampiyon kadrosunun kaptanı Ahmet İlhan Özek ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, deneyimli futbolcuya katkıları için teşekkür etti.

Bursaspor'da geçtiğimiz sezonun şampiyon kadrosunda önemli rol üstlenen kaptan Ahmet İlhan Özek ile yollar ayrıldı.

Bursaspor, 2023-2024 sezonunda takım kaptanlığını üstlenen Ahmet İlhan Özek yeni sezonda forma giymeyecek. Yeşil-beyazlı kulüp, deneyimli futbolcuya katkıları için teşekkür ederek, kariyerinde başarılar diledi.

Karşılıklı anlaşmayla veda

Geçtiğimiz sezon 3. Lig şampiyonluğuna ulaşan kadroda önemli bir sorumluluk üstlenen Ahmet İlhan, saha içindeki liderliği ve tecrübesiyle dikkat çekmişti. Bursaspor'dan yapılan açıklamada, ayrılığın karşılıklı anlaşmayla gerçekleştiği belirtildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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