Bursaspor'da forma savaşı veriliyor

Afyonspor yenilgisi sonrası Batman Petrolspor maçı hazırlıklarına ara vermeden başlayan Bursaspor'da futbolcuların sert mücadelesi teknik heyeti memnun etti.

TFF 2. Lig'in 3.haftasında sahasında Batman Petrolspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu akşamv saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 10 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas pres oyunuyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde sonuçlandırma ve dayanıklılık çalışmalarıyaptı. Bursasporlu futbolcuların sert ve istekli görüntüsü teknik heyeti memnun etti. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA