Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor'da Amed Sportif maçı hazırlıkları başladı

Spor Haberleri

Bursaspor'da Amed Sportif maçı hazırlıkları başladı

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Amed Sportif maçının hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

TFF 2. Lig'in 6. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Bursaspor, akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile bu maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 15 dakika sürdü. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarıyla devam etti. Yeşil-beyazlılar son bölümde dar alanda çift kale maç yaptı. Bursaspor yarın yapacağı antrenman ile hazırlıklarını sürdürecek.

(Barış Yalım/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu İbrahim Yazıcı Bursaspor Spor Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title