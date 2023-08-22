Bursaspor, Çağatay Yılmaz'ın sözleşmesini 2 yıl daha uzattı

Bursaspor, Çağatay Yılmaz'ın 2024'te biten sözleşmesini 2 yıl daha uzattığını duyurdu. Kulüp, Çağatay Yılmaz'a başarılı bir kariyer dilerken, anlaşmanın hayırlı olmasını temenni etti.

Bursaspor, Çağatay Yılmaz'ın 2024'te biten sözleşmesini 2 yıl daha uzattı.

Bursaspor Kulübü'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz ve takım kaptanlarımızdan Çağatay Yılmaz'ın 2024 yılında sona erecek sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştır. Bu anlaşmanın Çağatay Yılmaz ve kulübümüze hayırlı olmasını temenni eder, yeşil beyazlı formamız altında başarılı yıllar geçirmesini dileriz. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur." - BURSA