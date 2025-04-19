Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol'a Yenildi
Bursa'da oynanan Basketbol Süper Ligi maçında Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol takımına 89-68'lik skorla mağlup oldu. Maçın ilk, ikinci ve üçüncü periyot sonuçları sırasıyla 15-23, 25-41 ve 47-58 olarak belirlendi.
SALON: TOFAŞ Spor Salonu
HAKEMLER: Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz
BURSASPOR: Brown 15, de Julius 12, Grantham 8, Sharma 4, Berkay Candan 14, Ömer Utku Al, Michineau 10, Gavrilovic 5
BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Rebic 7, Franke 8, Starks 15, Yesukan Onar 6, Sajus 15, Ata Kahraman 8, Emircan Koşut, Love 13, Bruinsma 17
1'İNCİ PERİYOT: 15-23
DEVRE: 25-41
3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-58
BASKETBOL Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Bursaspor, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'a 89-68 yenildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor