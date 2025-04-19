Trendyol Süper Lig'e ilk yükselen takım Kocaelispor oldu

Süper Lig'e ilk yükselen takım belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Normal doğumun teşvik edilmesi sizi niçin rahatsız ediyor?

"Normal doğum" tartışmalarına Erdoğan'dan zehir zemberek tepki
Cezaevinde tutuklu bulunan Ayşe Barım rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

Ayşe Barım apar topar hastaneye kaldırıldı
Sevil Akdağ, öldürdüğü arkadaşıyla böyle eğlendi

Ünlü oyuncu, katlettiği arkadaşıyla böyle eğlenmiş

Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol'a Yenildi

Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol'a Yenildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da oynanan Basketbol Süper Ligi maçında Bursaspor, Büyükçekmece Basketbol takımına 89-68'lik skorla mağlup oldu. Maçın ilk, ikinci ve üçüncü periyot sonuçları sırasıyla 15-23, 25-41 ve 47-58 olarak belirlendi.

SALON: TOFAŞ Spor Salonu

HAKEMLER: Mehmet Şahin, Altuğ Köselerli, Kerem Yılmaz

BURSASPOR: Brown 15, de Julius 12, Grantham 8, Sharma 4, Berkay Candan 14, Ömer Utku Al, Michineau 10, Gavrilovic 5

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: Rebic 7, Franke 8, Starks 15, Yesukan Onar 6, Sajus 15, Ata Kahraman 8, Emircan Koşut, Love 13, Bruinsma 17

1'İNCİ PERİYOT: 15-23

DEVRE: 25-41

3'ÜNCÜ PERİYOT: 47-58

BASKETBOL Süper Ligi'nin 26'ncı haftasında Bursaspor, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'a 89-68 yenildi.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.