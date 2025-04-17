Bursaspor, Bornova 1877 Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Bursaspor, TFF 3. Lig'in 29. haftasında pazar günü sahasında oynayacağı Bornova 1877 maçı için antrenmanlarına devam ediyor. Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde gerçekleştirilen çalışmalar, ısınma hareketleri, pas ve taktik çalışmaları ile çift kale maçlarla sürdürüldü.
Bursaspor, TFF 3. Lig'in 29. haftasında pazar günü sahasında konuk edeceği Bornova 1877 maçının hazırlıklarını sürdürüyor.
Bursaspor, sahasında Bornova 1877 ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör Adem Çağlayan gözetiminde akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas, topa sahip olma ve taktik çalışmalarıyla devam etti. Futbolcular son bölümde çift kale maçlar yaptı.
Timsah, Bornova 1877 maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor