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Bursaspor Basketbol Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulunu 29 Kasım 2026'da yapacak

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Bursaspor Basketbol Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulunun 29 Kasım 2026'da Nilüfer Barış Spor Salonu'nda yapılacağını duyurdu. İlk oturumda yeterli katılım olmazsa ikinci toplantı 6 Aralık 2026'da aynı yer ve saatte yapılacak.

Bursaspor Basketbol Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihini duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, ilk toplantı 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 14.00'te Nilüfer Barış Spor Salonu'nda yapılacağı bildirildi. İlk oturumda gerekli katılımın sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı, 6 Aralık 2026 Pazar günü yine aynı yer ve saatte katılım sayısına bakılmaksızın icra edilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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