Bursaspor Basketbol Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulunu 29 Kasım 2026'da yapacak

Bursaspor Basketbol Kulübü olağanüstü seçimli genel kurulunu 29 Kasım 2026'da yapacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursaspor Basketbol Kulübü, olağanüstü seçimli genel kurulunun 29 Kasım 2026'da Nilüfer Barış Spor Salonu'nda yapılacağını duyurdu. İlk oturumda yeterli katılım olmazsa ikinci toplantı 6 Aralık 2026'da aynı yer ve saatte yapılacak.
Bursaspor Basketbol Kulübü, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul tarihini duyurdu. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, ilk toplantı 29 Kasım 2026 Pazar günü gerçekleştirilecek.
Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan duyuruda, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul'un 29 Kasım 2026 Pazar günü saat 14.00'te Nilüfer Barış Spor Salonu'nda yapılacağı bildirildi. İlk oturumda gerekli katılımın sağlanamaması halinde ise ikinci toplantı, 6 Aralık 2026 Pazar günü yine aynı yer ve saatte katılım sayısına bakılmaksızın icra edilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı