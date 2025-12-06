Haberler

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bursaspor Basketbol, normal süresi 77-77 biten karşılaşmada Galatasaray MCT Technic'i uzatmada 91-87 mağlup etti.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Mehmet Şahin, Hüseyin Çelik, Musa Kazım Çetin

Bursaspor Basketbol : Childress 24, Göksenin Köksal 4, Konontsuk 16, Crawford 17, King 9, Parsons 4, Nnoko 7, Borsa Satır, Berk Akın, Delaurier 10,

Galatasaray MCT Technic: Cummings 21, White Jr 10, Mccollum 18, Can Korkmaz 9, Meeks 12, Robinson 8, Buğrahan Tuncer 2, Gillespie, Rıdvan Öncel, Bishop 2, Muhsin Yaşar 5

1. Periyot: 29-23

Devre: 52-49

3. Periyot: 66-62

Normal süre: 77-77

5 faulle çıkanlar: 34.58 Muhsin Yaşar ( Galatasaray MCT Technic), 37.21 Delaurier ( Bursaspor Basketbol )

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 10. haftasında Bursaspor Basketbol, normal süresi 77-77 biten karşılaşmada sahasında Galatasaray MCT Technic'i 91-87 mağlup etti.

Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Spor
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
