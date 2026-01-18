Enes Çelik'ten maç sonrası sert hakem tepkisi

Bursaspor'un 1461 Trabzon FK deplasmanında 2-1 mağlup olduğu maçın ardından Başkan Enes Çelik, hakem kararlarına sert tepki gösterdi.

Bursaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 19. haftasında deplasmanda karşılaştığı 1461 Trabzon FK'ya 2-1 mağlup olurken, karşılaşmanın ardından Kulüp Başkanı Enes Çelik sert açıklamalarda bulundu.

Maçın hakemine yönelik eleştirilerde bulunan Başkan Çelik, özellikle kritik pozisyonlarda verilen kararların sonuca doğrudan etki ettiğini ifade ederek, "Öncelikle 1461 Trabzon'u, verdiği mücadeleden ve aldığı üç puandan dolayı tebrik ediyorum. Ancak net bir penaltımızı vermeyen, net bir kırmızı kartı göstermeyen, yediğimiz ikinci gol öncesi 79. dakikada hatalı korner kararıyla topu rakibe veren maçın hakemine hakkımızı helal etmiyorum. Maç kadar Baran kardeşimizin kolunun kırılmasına da ayrıca üzüldüm. Kendisine geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda aramıza dönmesini temenni ediyorum. Her şeye rağmen takımımıza güveniyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA