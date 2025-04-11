Bursaspor Başkanı Enes Çelik: Kulübümüzün Hiçbir Bankaya Borcu Kalmadı

Bursaspor Başkanı Enes Çelik son olarak DenizBank ile anlaşma sağladıklarını belirterek kulübün hiçbir bankaya borcu kalmadığını açıkladı.

Göreve geldikleri ilk günden bu yana aralıksız çalışan Bursaspor Başkanı Enes Çelik ve Yönetim Kurulu bankalara olan borçları da bitirdi. Son olarak DenizBank ile anlaşma sağladıklarını belirten Enes Çelik sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Göreve geldiğimizde kulübümüzün bankalara bulunan yaklaşık 200 milyon Türk Lirası değerindeki borcun kapanması hususunda kamu bankaları ile daha önce anlaşmaya varmıştık. Bugün DenizBank ile de varılan anlaşma sonucunda kulübümüzün kamu ya da özel hiçbir bankaya borcu kalmamış, bununla birlikte DenizBank lehine bulunan federasyon gelirleri üzerindeki temlikler de kaldırılmıştır. Borçsuz Bursaspor ideali doğrultusunda çalışmalarımız devam edecek olup tüm muhatapların sürece destek vermesini bekliyoruz." - BURSA