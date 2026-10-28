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Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını Özlüce'de sürdürdü

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Bursaspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarını Özlüce'de sürdürdü
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Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdürdü. Mustafa Er yönetimindeki antrenman dar alan oyunlarıyla tamamlandı; yeşil-beyazlılar yarın tesislerde çalışacak.

Bursaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında sahasında karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarına sürdürdü.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapan futbolcular, daha sonra istasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Yeşil-beyazlıların antrenmanı dar alan oyunlarıyla tamamlandı.

Bursaspor, Bandırmaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın tesislerde gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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