Bursaspor, Azerbaycanlı futbolcu Toral Bayramov'u transfer etti
Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor, 25 yaşındaki Azerbaycanlı sol bek Toral Bayramov'u kadrosuna kattı. Kulüp, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla transferi duyurdu.
Trendyol 1. Lig'e yükselen Bursaspor, 25 yaşındaki Azerbaycanlı sol bek Toral Bayramov'u kadrosuna kattı.
Kulübün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan açıklamada, "Ailemize hoş geldin Toral Bayramov" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: AA / Saliha Nur Köksal