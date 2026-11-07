Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursaspor, Antalyaspor maçı sonrası hakem hatalarına tepki gösterdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bursaspor, Antalyaspor maçı sonrası hakem hatalarına tepki gösterdi
Güncelleme:
Yorum yap Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursaspor, Antalyaspor maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi ve sezon başından bu yana sonuçları etkileyen hataların sistematik hale geldiğini savundu. Kulüp, paylaşımında adalet çağrısı yaparak 'kirli düzeni yıkıp geçecek' ifadesini kullandı.

BURSASPOR, Antalyaspor maçının ardından hakem kararlarına tepki gösterdi. Hataların sistematik hale geldiğini savunarak adalet çağrısı yapılan kulübün sanal medya hesabından "Büyüklüğümüzü unutanlara bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; Bursaspor Kulübü, her türlü kirli düzeni yıkıp geçecek inanca ve kudrete sahiptir" denildi.

Bursaspor Kulübü, Antalyaspor karşılaşmasının ardından yayımladığı açıklamayla hakem kararlarına tepki gösterdi. Kulüp, sezon başından bu yana müsabaka sonuçlarını doğrudan etkileyen hakem hatalarının giderek sistematik hale geldiğini savundu.

'HAKEM HATALARI PERVASIZCA DEVAM ETMİŞTİR'

Son iki sezonun şampiyonlukla tamamlandığı ve bu süreçte fair play anlayışından ödün verilmediğinin vurgulandığı, kulübün sanal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Futbol kamuoyunun dikkatine

Ligin başından bu yana müsabaka sonuçlarına doğrudan etki eden ve giderek sistematik bir hal alan hakem hataları, dün akşam oynadığımız Antalyaspor karşılaşmasında da pervasızca devam etmiştir. Son iki sezonu şampiyonlukla tamamlayıp Süper Lig'e yaklaşan ve bu süreçte hiçbir zaman fair play'den ödün vermeyen bir kulüp olarak Türk futbolunu yönetenlere soruyoruz: Adalet duygusunu zedeleyen bu standart dışı yönetimler ne zaman ve nerede son bulacak ? Tek yürek olmuş büyük bir şehrin, eskisinden çok daha güçlü ve sarsılmaz adımlarla yeniden Süper Lig'e dönmesinden endişe edenlere ve büyüklüğümüzü unutanlara bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; Bursaspor Kulübü, her türlü kirli düzeni yıkıp geçecek inanca ve kudrete sahiptir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 10 sitede yayınlandı.
Galatasaray-Amedspor maçına saatler kala zemin görüntülendi! Tepkiler çığ gibi19

Galatasaray taraftarından tepkiler çığ gibi
Bir kişinin inadı çöplüğü böyle değiştirdi: 23 yılda 45 bin ağaç dikti

İki fotoğraf arasındaki farkı bir kişi yarattı! Çöplüktü böyle oldu

Canlı anlatım: Liderlik maçında neler oluyor neler, 5 gol var tempo süper19

Liderlik maçında 5 gol var! İşte önde olan takım
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emre Belözoğlu'ndan Arda Turan'a övgü dolu sözler! Tarihi maç öncesi konuştu

Tarihi maç öncesi konuştu: Varımızla yoğumuzla çalışacağız
Estetik iddialarıyla anılan Ebru Gündeş'in yeni hali ortaya çıktı

Ünlü şarkıcının son halini görenler gözlerine inanamadı
Denizli'de 3 kişinin öldüğü çatışmanın ardından husumetli iki aile Kur'an altından geçerek barıştı

3 can alan kavganın sonu! Kur'an'ın altından geçip sarıldılar
18 yaşındaki Ayşe hayatını kaybetti! 3 kişinin durumu kritik

Hayatının baharındaki Ayşe kurtarılamadı, 3 kişi yaşam savaşı veriyor
Larsa Pippen beyninde anevrizma tespit edildiğini açıkladı

Ünlü yıldız yakalandığı hastalığı açıkladı
Bakırköy'de tuvalet ücreti 20 TL! 'IBAN yok' notu dikkat çekti

Bakırköy'de tuvalet ücreti 20 TL: Tabeladaki not bomba!

Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı

Kar fena bastıracak! Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı