Bursaspor, devre arası çalışmalarını sürdürüyor

Bursaspor, devre arası çalışmalarının ikinci etabında Antalya kampındaki programına devam etti. Tahsin Tam yönetiminde gerçekleştirilen çalışmanın ilk bölümünde futbolcular ısınma hareketleri yaptı. Antrenman, pas çalışmalarıyla sürerken, çalışmaların son bölümünde MAS koşuları gerçekleştirildi.

Yeşil-beyazlı ekip, akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla kamp çalışmalarını sürdürecek.