Bursaspor-Amedspor maçını izleyen tüm futbolseverler aynı soruyu sordu: Maç neden tatil edilmiyor?

Amedspor maçında Bursaspor tribünlerinden atılan yabancı maddeler nedeniyle saha neredeyse görünmeyecek duruma geldi. Zeminin bozulması ve gerginliklere rağmen maçın oynatılmaya devam edilmesi sosyal medyada tepki çekti.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursa'da oynanan Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçında gerilim bir an olsun düşmedi. Sahaya yabancı maddelerin yağdığı mücadelenin oynatılması ise tartışmalara yol açtı.

ZEMİN GÖRÜNMEYECEK HALE GELDİ

Maç öncesi başlayan olaylar ilk düdüğün çalmasıyla birlikte saha içine de yansıdı. Bursaspor tribünlerinden sahaya yabancı madde atılırken, bir süre sonra zemin neredeyse görünmeyecek hale geldi. Hakemlerin mücadeleyi tatil etmeyip, oynatması ise tepki çekti.

FUTBOLSEVERLER İSYAN ETTİ

Bursaspor- Amedspor maçını izleyen futbolseverler sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım yaptı. Sahaya atılan yabancı maddeler ve çıkan olaylara rağmen mücadelenin oynatılmaya devam edilmesi sert eleştirildi.