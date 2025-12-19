Bursaspor, Aliağa FK maçına hazır
Bursaspor, Nesine 2. Lig'in 17. haftasında Aliağa FK ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Takım, antrenman ve taktik çalışmaları ile maça hazır hale geldi.
Bursaspor, Nesine 2. Lig'in 17. haftasında sahasında oynayacağı Aliağa FK karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Tahsin Tam yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapıldı. Çalışma, pas organizasyonlarıyla devam eden antrenmanın son bölümde taktik çalışması gerçekleştirildi.
Hazırlıklarını tamamlayan Bursaspor, tesislerde kampa girerek maç saatini beklemeye başladı. - BURSA
