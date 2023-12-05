Bursaspor, Afyonspor maçı hazırlıklarına başladı

Esenler Erokspor maçı sonrası 2 gün izin yapan Bursaspor'da, önümüzdeki hafta oynanacak olan Afyonspor karşılaşmasının hazırlıkları bu akşam yapılan idmanla başladı.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 17. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Afyonspor maçı hazırlıklarına akşam saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenmanla başladı. Teknik Sorumlu Murat Sözkesen gözetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı. İkinci bölümde pas, destek çalışmaları yapan futbolcular, antrenmanı sınırlandırılmış alan oyunlarıyla tamamladı. Bursaspor yarın öğle saatlerinde yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. - BURSA