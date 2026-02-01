Haberler

TFF 2. Lig: Bursaspor: 6 Adanaspor: 0

TFF 2. Lig: Bursaspor: 6 Adanaspor: 0
Güncelleme:
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Bursaspor, Adanaspor'u 6-0 yenerek sezonun en farklı galibiyetine imza attı. Maç, Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda oynandı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 22. haftasında Bursaspor, karşılaştığı Adanaspor'u 6-0 mağlup etti.

Stat: Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu

Hakemler: Gürkan Özbalkanlı, İsmail Semih İleri, Emirhan Durmaz, Fuat Filiz

Bursaspor: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Rahmetullah Berişbek, Taha Batuhan Yayıkcı, Barış Gök, Musa Çağıran, Eyüp Akcan, Soner Aydoğdu, Halil Akbunar, İlhan Depe, Muhammet Demir,

Adanaspor: Saffet Vehbi Urhan, Bartu Büyükköztürk, Arda Bulca, İsmail Solmaz, Türker Kaplan, Mehmet Taşçı, Mücahit Beliren, Mirac Akay, Semih İsmail Bakır, Mustafa Talha Öz, Ayaz Kestir

Goller: Muhammet Demir (dk. 29 pen.), Soner Aydoğdu (dk. 45+3), Halil Akbunar (dk. 59), Ertuğrul İdris Fırat (dk. 74), Hamza Gür (dk. 75), Musa Çağıran (dk. 89) (Bursaspor) - BURSA

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

