Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Bursaspor, TFF 2. Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Adanaspor karşılaşması öncesi antrenman çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Mustafa Er yönetimindeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı ve dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Bursaspor, TFF 2. Lig'in 22. haftasında sahasında oynayacağı Adanaspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti.

Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde Teknik Direktör Mustafa Er yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Yeşil-beyazlılar, idmanın devamında pas ve topa sahip olma çalışmaları yaparken, antrenman dar alan oyunlarıyla sona erdi.

Bursaspor, Adanaspor maçı hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
