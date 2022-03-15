Bursaspor'a ziyaretler sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursaspor'a ziyaretler sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Bursaspor'a ziyaretler sürüyor

Bursaspor Kulübü yeni Başkanı Ömer Furkan Banaz ve yönetim kuruluna ziyaretler sürüyor.

BURSA (İHA) - Bursaspor Kulübü yeni Başkanı Ömer Furkan Banaz ve yönetim kuruluna ziyaretler sürüyor. Banaz, bugün de Bursa Fan Club üyelerini ağırladı.

Bursa Fan Club başkanı Mehmet Galip Toplan ve Bursa Fan Club üyeleri, Bursaspor yönetim kuruluna hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleşen ziyarette Toplan, Başkan Ömer Furkan Banaz ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi. Ziyaret sonunda Bursa Fan Club Başkanı Mehmet Galip Toplan, Başkan Ömer Furkan Banaz'a hediyesini takdim etti. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Mehmet Galip, Bursaspor, Bursa, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title