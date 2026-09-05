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Boutrah 2-3 Hafta Sahalardan Uzak

Boutrah 2-3 Hafta Sahalardan Uzak
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Bursaspor’un İstanbulspor maçında sakatlanan başarılı hücum oyuncusu Amine Boutrah’ın sol addüktör longus kasında gerilme ve ödem tespit edildiği, sahalara dönüşünün 2-3 hafta süreceği açıklandı.

Bursaspor'un İstanbulspor maçında sakatlanan başarılı hücum oyuncusu Amine Boutrah'ın sol addüktör longus kasında gerilme ve ödem tespit edildiği, sahalara dönüşünün 2-3 hafta süreceği açıklandı.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında İstanbulspor'u 4-0 mağlup eden Bursaspor'da galibiyet sevinci sakatlık haberiyle gölgelendi. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyundan çıkmak zorunda kalan Fransız kanat oyuncusu Amine Boutrah'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapıldı. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Bursaspor - İstanbulspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Profesyonel futbolcumuz Amine Boutrah'ın yapılan muayene ve görüntüleme yöntemleri sonucunda sol addüktör longus kasında gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmış olup sahalara dönüş süreci 2-3 hafta sahalardan uzak kalacağı öngörülmekte olup nihai karar sporcunun klinik durumuna göre belirlenecektir."

Boutrah'ın kesin dönüş tarihi, tedaviye vereceği klinik yanıt ve önümüzdeki günlerde yapılacak kontrol taramalarının ardından netleşecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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