Ankara Demirspor maçı sonrası Bursaspor'a 486 bin TL ceza

Bursaspor, Ankara Demirspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından toplam 486 bin TL para cezasına çarptırıldı. Cezanın nedeni arasında saha olayları ve merdiven boşluğu ihlalleri bulunuyor.

BURSASPOR, Eskişehir'de oynanan Ankara Demirspor maçı sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından toplam 486 bin TL para cezasına çarptırıldı.

Bursaspor, 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 12 Nisan'da Eskişehir'de oynanan Ankara Demirspor karşılaşmasındaki ihlaller nedeniyle PFDK tarafından çeşitli maddelerden para cezasına çarptırıldı. Kurul kararına göre yeşil-beyazlı kulübe, karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle 275 bin TL, merdiven boşluğu ihlalinin bu sezon 12'nci kez tekrarlanması sebebiyle de 211 bin TL olmak üzere toplamda 486 bin TL para cezası kesildi.

Ev sahibi Ankara Demirspor ise stadyuma usulsüz seyirci alınması nedeniyle 125 bin TL para cezası aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı

Bakan talimat verdi! Eski Tunceli Valisi Sonel hakkında soruşturma
Haberler.com
500

Kan donduran kovalamaca! Önünü kesip kurşun yağdırdı

Kan donduran kovalamaca! Önünü kesip kurşun yağdırdı
Okul saldırganının yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında şarjöre mermi doldurmuş

Saldırganın yeni görüntüsü ortaya çıktı! Canlı yayında olay hareket
Arif Güran adliye önünde isyan etti: Narin'in vebali bu toplumun üstündedir

Nevzat'a verilen ceza sonrası adliyenin önünde böyle haykırdı
Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı

Saldırganın nasıl etkisiz hale getirildiğini rehber öğretmeni anlattı
Kan donduran kovalamaca! Önünü kesip kurşun yağdırdı

Kan donduran kovalamaca! Önünü kesip kurşun yağdırdı
Uşak Eşme Belediye Başkanı ve eşi dahil 5 kişi gözaltına alındı

Bir CHP'li belediyeye daha operasyon! Başkan ve eşi gözaltına alındı
Tapuda yeni dönem! Artık zorunlu hale geliyor

Tapuda yeni dönem başlıyor! Artık zorunlu olacak