Bursaspor 64 Golle Tarih Yazdı

Bursaspor 64 Golle Tarih Yazdı
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Bursaspor, 2024/25 sezonunda attığı 64 golle kulüp tarihinin en golcü 3. sezonunu geride bıraktı ve TFF 3. Lig'de şampiyonluğunu ilan etti.

Önümüzdeki sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek Bursaspor, 2024/25 sezonunu 64 golle tamamlayarak kulüp tarihinin en golcü 3. sezonunu yaşadı.

TFF 3. Lig'de haftalar önce şampiyonluğunu ilan eden Bursaspor, sadece zirveye ulaşmakla kalmadı, aynı zamanda kulüp tarihinin en golcü sezonlarından birine imza attı. Yeşil beyazlılar, 2024-2025 sezonunda attığı 64 golle, kulüp tarihinin en çok gol atılan 3. sezonunu geride bıraktı. Bu performansla, hem taraftarını sevindirdi hem de yeniden yükselişin sinyallerini verdi.

Bursaspor'un en çok gol attığı sezonlar şöyle:

69 gol - 2014/15 sezonu (Süper Lig)

65 gol - 2009/10 sezonu (Süper Lig - Şampiyonluk)

64 gol - 2024/25 sezonu (3. Lig - Şampiyonluk) - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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