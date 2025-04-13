Bursaspor 3. Lig'de Şampiyonluk İlan Etti!

(ANKARA) – Nesine 3. Lig ekiplerinden Bursaspor, Artvin Hopaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek, bitime iki hafta kala 3. Lig'i şampiyon tamamlamayı ve gelecek sezon 2. Lig'de mücadele etmeyi garantiledi.

Artvin Hopaspor ile Bursaspor Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bursaspor maçı Furkan Sakı ve Muhammet Demir'in golleriyle 2-1 kazandı. Hopaspor'un tek golünü ise Alperen Gündoğdu kaydetti. Bu galibiyetle Bursaspor ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek 2. Lig'e yükseldi.

Artvin Hopaspor'un stadında bakım çalışması olması nedeniyle maç Balıkesir Atatürk Stadyumu'na alınmıştı. Balıkesir'de oynanan karşılaşmanın biletlerine Bursaspor taraftarı yoğun ilgi gösterdi. Biletler satışa çıktıktan kısa süre sonra deplasman tribünü biletleri tükendi. 13 bin 732 kapasiteli stattaki maç, kapalı gişe oynandı.

Süper Lig'de şampiyonluk yaşamış 5. takım

Bursaspor 2003-2004 sezonunda küme düştükten 2 sezon sonra 2005-2006 sezonu sonunda tekrar Süper Lig'e çıkmıştı. 2009-2010 sezonunda Süper Lig'i birinci bitiren Bursaspor, ligde şampiyon olan beş takımdan biri olmuştu.

2021-2022 sezonunda Süper Lig'i 17. tamamlayarak tarihinde ilk kez 2. Lig'e düşen Bursaspor, 2023-2024 sezonunda da tarihinde ilk kez 3. Lig'e düşmüştü.