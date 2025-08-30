Bursaspor, 1461 Trabzon'u 1-0 ile Geçti

Bursaspor, 1461 Trabzon'u 1-0 ile Geçti
Bursaspor, 2. Lig Beyaz Grup'ta 1461 Trabzon FK'yı 1-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Maçta 41 bin 680 seyirci yer alırken, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla stadyumda 50 bin bayrak dağıtıldı.

STAT: Yüzüncü Yıl Atatürk

HAKEMLER: Burak Akdağ, Berkay Diniz, Hakan Tunç

BURSASPOR: Kerem Matışlı, Alperen Babacan, Ertuğrul Ersoy, Taha Batuhan Yayıkcı, Sefa Narin, Tayfun Akdoğan (Dk.85 Sedat Cengiz), Sertaç Çam (Dk.80 Emrehan Gedikli), İlhan Depe (Dk.90 Hamza Gür), Hakkı Türker (Dk.74 Tunahan Ergül), (Dk.74 Barış Gök, Muhammet Demir (Dk.74 Ertuğrul Furat)

1461 TRABZON FK: Metin Uçar, Emir Tintiş, Buğrahan Karsu, Hamza Gökdemir (Dk.81 Metehan Yılmaz), Ferhat Evren (Dk 46 Yusuf Türk), Sami Satılmış, Veysel Karani Ünal (Dk.73 Enes Karakuş), Sedat Dursun, Süleyman Güneş, Naim Saruhan Dönmez, Muhammed Emin Sarıkaya

GOLLER: Dk.19 Muhammed Demir (Bursaspor)

SARI KARTLAR: Naim Dönmez, Sedat Dursun, Hamza Özdemir ( 1461 Trabzon ),Taha Batuhan Yayıkcı, Ertuğrul Furat, İlhan Depe (Bursaspor)

Bursaspor, 2'inci Lig Beyaz Grup'ta ikinci hafta maçında 41 bin 680 biletli seyircinin izlediği maçta 1461 Trabzon FK takımını 1-0 mağlup ederek puanını 6'ya yükseltti. Maç başlamadan 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle stadyumda 50 bin bayrak dağıtıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Süper Lig'de 5 gollü muhteşem maç

Süper Lig'de 5 gollü muhteşem maç
