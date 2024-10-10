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Bursalı Esnaf Enver Koç, Wizz Air Skopje Marathon'da Türkiye'yi Temsil Etti

Bursalı Esnaf Enver Koç, Wizz Air Skopje Marathon'da Türkiye'yi Temsil Etti
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64 yaşındaki Bursalı esnaf Enver Koç, Kuzey Makedonya'da gerçekleştirilen Wizz Air Skopje Marathon 2024'te 21 kilometrelik yarı maratonu 794. sırada tamamlayarak 60-64 yaş kategorisinde ise 15. oldu.

Bursa'da esnaflık yapan 64 yaşındaki Enver Koç, Kuzey Makedonya'da düzenlenen Wizz Air Skopje Marathon 2024'te Türkiye'yi temsil etti. Enver Koç, bin 484 kişinin katıldığı 21 kilometrelik yarı maraton genel klasmanda 794., 60-64 yaş kategorisinde de 37 kişiden 15. oldu.

Bursa'nın merkezindeki tarihi çarşıda esnaflık yapan Enver Koç, bir arkadaşının tavsiyesi üzerine dükkanını kapattıktan sonra evine koşarak gitmeye başladı. Avrasya Maratonu ile birlikte spor hayatına başlayan Koç, kendini daha da geliştirdikten sonra dünyanın birçok ülkesinde maraton koşusuna katılarak dereceler yaptı.

Koç, 6 Ekim tarihinde Kuzey Makedonya'da düzenlenen Wizz Air Skopje Marathon 2024'te de Türkiye'yi temsil etti. Bin 484 kişinin katıldığı yarı maraton genel klasmanda 794. olan Enver Koç, 60-64 yaş kategorisinde ise 02: 03: 35 derecesiyle 37 kişiden 15. olarak tamamladı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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