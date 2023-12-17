Bursa Uludağ Basketbol, Antalya Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 83-75 mağlup etti.
Salon: TOFAŞ
Hakemler: Çisil Güngör, Sezer Baran, Nagehan Şeyda Kurden Aktaş
Bursa Uludağ Basketbol: Williams 18, İpek Garip, Coulibaly 16, Tuba Poyraz 7, Fluker 27, Williams 15, Efsun Çelik
Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol: Sheppard 3, Bone 28, Günesh Denise Karaoğlan 12, Arzu Asiye Özdemir 13, Özge Kavurmacıoğlu, Henderson 13, Lucet 6
1. Periyot: 26-21
Devre: 44-41
3. Periyot: 69-60
ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 15. haftasında Bursa Uludağ Basketbol, sahasında Antalya Büyükşehir Belediyespor Toroslar Basketbol'u 83-75 mağlup etti.