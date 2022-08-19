Bursa haber... Bursaspor laktat testinden geçti Spor Haberleri Bursa habere göre Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da futbolcular, 5 grup halinde laktat testinden geçti. Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bursaspor'da futbolcular, 5 grup halinde laktat testinden geçti. Yeni sezon hazırlıklarını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde sürdüren Bursaspor, akşam saatlerinde 5 farklı grup halinde laktat testinden geçti. Yeşil-beyazlı takımda futbolcuların moralli halleri dikkat çekti. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenman ile çalışmalarını sürdürecek. (Barış Yalım - İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Spor Güncel Haberler

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