Bursa, Okullar Arası Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği'nde Başarılı Oldu

Türkiye Okul Sporları Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği müsabakalarına Bursa'yı temsilen katılan öğrenciler başarılı sonuçlar elde etti. Bursa, bu sonuçlarla en çok madalya kazanan ve birincilik elde eden il oldu.

Türkiye Okul Sporları Federasyonunun 2023 yılı faaliyet programında yer alan Okullar Arası Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği müsabakalarına Bursa'yı temsilen katılan öğrenciler başarılı sonuçlar elde etti.

Lisanslı 213 bilek güreşi sporcusuna sahip Salih Şeremet Ortaokulu önce Eskişehir'deki grup yarışmalarında, ardından Kayseri'de 12-13 Haziran'da yıldız kızlar ve yıldız erkekler kategorilerinde gerçekleştirilen turnuvada başarılı sonuçlar aldı.

Beden eğitimi öğretmenleri Nisan Uzun ve Serkan Önder gözetiminde Okullar Arası Yıldızlar Bilek Güreşi Türkiye Birinciliği müsabakalarına Bursa'yı temsilen üçü Salih Şeremet Ortaokulu, ikisi Atatürk Ortaokulu, biri İnegöl Kocatepe Ortaokulu olmak üzere 6 sporcu katıldı.

Müsabakalar sonunda sağ ve sol kol olmak üzere kendi sıkletlerinde yarışan Salih Şeremet Ortaokulu öğrencisi Uğur Bektaş iki Türkiye birinciliği, Sercan Sakız ve Yunus Cemil Göktürk birer Türkiye ikinciliği, Atatürk Ortaokulundan Berat ve Burak Çoşkun kardeşler üç Türkiye birinciliği ve bir Türkiye ikinciliği, İnegöl Kocatepe Ortaokulu öğrencisi Alişan Abdül de bir Türkiye birinciliği ve bir Türkiye üçüncülüğü kazandı. Bursa, bu sonuçlarla en çok madalya kazanan ve birincilik elde eden il oldu.

Sporcularını İrfan Gençlik Spor ve İzcilik Kulübü ve beden eğitimi öğretmeni Nisan Uzun işbirliğiyle hazırlayan Salih Şeremet Ortaokulu, milli takımlara çok sayıda bilek güreşi sporcusu yetiştirme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.