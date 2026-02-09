Haberler

Bursa Nilüfer Futbol A.Ş. - Beykoz İshaklı SF: 3-0

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup 20'nci hafta karşılaşmasında Bursa Nilüfer Futbol, sahasında Beykoz İshaklı SF'yi 3-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

STAT: Nilüfer İbrahim Yazıcı

HAKEMLER: Bekir Doğan, Ahmet Kotan, Sadettin Ebrar Balcı

BURSA NİLÜFER FUTBOL: Taha Ayan, Emir Sezgin, Kağan Köroğlu (Dk. 46 Talha Kumaş), Koray Baykara, Mehmet Gence Çelik (Dk. 90 Emre Işık), Mustafa Mete Tetik, Emirhan Türkmen (Dk. 83 Kubilay Köylü), Mehmet Çetin (Dk. 46 İlhan Topatar), Furkan Güneş, Mehmet Küçükdurmuş (Dk. 87 Fehmi Koç), Ali Kerim Yıldız

BEYKOZ İSHAKLI SF: Yasin Davuş, Enis Çelik, Berkay Çakır, Sezer Özmen, Arda Taşar, Sertan Yıldız, Emirhan Yılmaz, Hakan Akgül, Emre Işık, Ali Kucik, Onur Arı

GOLLER: Dk. 56 Mehmet Küçükdurmuş, Dk. 75 Furkan Güneş, Dk. 89 Kubilay Köylü ( Bursa Nilüfer Futbol )

SARI KARTLAR: Mustafa Mete Tetik, Mehmet Küçükdurmuş ( Bursa Nilüfer Futbol ), Berkay Çakır, Hakan Akgül, Sertan Yıldız, Hacı Memet Koşak (Beykoz İshaklı SF)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
