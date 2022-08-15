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Bursa haberleri! Yıldırım Yaz Okulunda mezuniyet heyecanı

Bursa haberleri! Yıldırım Yaz Okulunda mezuniyet heyecanı

Bursa spor haberine göre Yıldırım Belediyesi'nin çocukların yaz tatilini verimli bir şekilde geçirebilmeleri için hayata geçirdiği 'Yaz Okulu' tamamlandı.

Yıldırım Belediyesi'nin çocukların yaz tatilini verimli bir şekilde geçirebilmeleri için hayata geçirdiği 'Yaz Okulu' tamamlandı.

Yıldırım Bayezid Medresesi'nde düzenlenen programa katılan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, miniklere sertifikalarını, eğitimcilere ise teşekkür belgelerini takdim etti. Sertifika töreninden sonra yayınladığı videolarla milyonlarca kez izlenen ve çocukların 'Sertaç Abisi' olmayı başaran Sertaç Güngör miniklerle bir araya geldi. Dijital mecraları kullanma üzerine çocuklarla sohbet eden Sertaç Abi, miniklerden gelen soruları cevapladı.

İlkokul grubu öğrencilerinin eğitim boyunca hem bir şeyler öğrendiği hem de öğrenirken eğlendiği kursta, Kur'an-ı Kerim, ahlak ve değerler eğitimi, sokak oyunları, hayat bilgisi, masal, bilim, sanat ve beceri atölyesi dersleri verildi. Ayrıca müfredat çerçevesinde miniklerin keyifli vakit geçirmeleri adına yüzme, at binme, piknik, müze ziyareti, gezi ve doğa yürüyüşü gibi sosyal aktiviteler de yapılarak Yıldırımlı miniklere keyifli anlar yaşatıldı.

Yıldırım'ın geleceği olan çocuklar için çalışmalarını sürdüreceklerini belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yaz Okulumuzu bitiren tüm evlatlarımızı kutluyor, ayrı ayrı hepsinin yanaklarından öpüyorum. Çocuklarının verimli bir yaz geçirmesi için uğraşan velilerimize de teşekkür ediyorum. Yıldırım Belediyesi olarak hizmette önceliğimiz olan evlatlarımız için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yıldırım Belediyesi Yıldırım Bayezid Spor Haberler

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