Bursa haberleri! Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü'nden Bir Başarı Daha
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Bursa haber: Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) sporcuları Muhammet Balcı ve Furkan Deymez, Afyon’da düzenlenen Satranç Şampiyonası’nda madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.
Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) sporcuları Muhammet Balcı ve Furkan Deymez, Afyon'da düzenlenen Satranç Şampiyonası'nda madalya alarak önemli bir başarıya imza attı.
Nilüfer Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübü (GESK) sporcuları katıldıkları yarışlarda elde ettikleri başarılarla dikkat çekiyor. Nilüfer GESK sporcuları, bu defa 4-9 Eylül 2022tarihleri arasında düzenlenen Engelliler Türkiye Satranç Şampiyonası'ndan ödülle döndüler.
Nilüfer Belediyesi GESK sporcuları Muhammet Balcı ve Furkan Deymez, şampiyonada derece alarak başarılarına yenilerini ekledi.
Türkiye Şampiyonası'nda A kategorisinde Muhammet Balcı, Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazanırken; B kategorisinde Furkan Deymez üçüncü olarak Nilüfer'e madalya ile döndü.