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Bursa haber... Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları tamamlandı

Bursa haber... Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları tamamlandı

Bursa bölgesinden gelen habere göre Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları bugün yapılan antrenmanla sona erdi.

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Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Bursaspor'da ikinci etap çalışmaları bugün yapılan antrenmanla sona erdi. Yeşil-beyazlı takım 2 Ağustos'ta Afyon'a gidecek.

Bursaspor yeni sezon hazırlıklarına bu sabah saatlerinde Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri Mesut Şen Sahası'nda yaptığı antrenman ile devam etti. Teknik Direktör Tahsin Tam gözetiminde gerçekleşen idman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman anaerobik çalışmalar ile devam etti. Yeşil-beyazlı takım son bölümde tempolu koşular yaptı. İkinci etap çalışmalarını tamamlayan Bursaspor, 2 Ağustos Salı günü üçüncü etap çalışmaları için Afyon'a hareket edecek. - BURSA

İhlas Haber Ajansı / Spor

İbrahim Yazıcı Mesut Şen Bursaspor Afyon Spor Haberler

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