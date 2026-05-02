Bursa'da Uluslararası Takım Seçme müsabakası başladı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz: - "Yaklaşan Fetih Kupası, Dünya Göçebe Oyunları var ve yıl içerisinde yapılacak diğer uluslararası müsabakalar için burada sporcularımızın seçme müsabakaları gerçekleştirilecek" - "Pazar günü müsabakalarımızı tamamlayarak uluslararası müsabakalarda bir nevi milli takım sporcularını burada seçme yarışları gerçekleştireceğiz"

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Bursa'nın Karacabey ilçesinde "Uluslararası Takım Seçme Müsabakası" gerçekleştirildi.

Karacabey Belediyespor Spor Tesislerindeki müsabakalar öncesinde AA muhabirine açıklamada bulunan federasyon başkanı Cengiz Toksöz, organizasyonda 700 sporcun mücadele ettiğini kaydetti.

Dereceye girecek sporcuların uluslararası müsabakalarda ülkeyi temsil edeceğini aktaran Toksöz, "Federasyonumuzun yıl içerisinde düzenleyeceği uluslararası müsabakalar için hem hedef hem de puta okçuluğu seçme yarışmalarını burada gerçekleştireceğiz. Yaklaşan Fetih Kupası, Dünya Göçebe Oyunları var ve yıl içerisinde yapılacak diğer uluslararası müsabakalar için burada sporcularımızın seçme müsabakaları gerçekleştirilecek. Pazar günü müsabakalarımızı tamamlayarak uluslararası müsabakalarda bir nevi milli takım sporcularını burada seçme yarışları gerçekleştireceğiz. Uluslararası müsabakalarda ülkeyi temsil etmek, geleneksel Türk okçuluğunda temsil etmek ayrı bir heyecan. İnşallah yapılacak müsabakalarda dereceye giren, kürsüyü paylaşan sporcular buradan iyi sonuçlarla çıkıp ülkemizi temsil etme adına buradaki müsabakalar oldukça önem arz ediyor." diye konuştu.

Sporcular ve antrenörler iddialı

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Sakarya Şubesi'nin Spor Kulübü antrenörü Hasret Altun Aksakal da yarışmaya Sakarya'yı temsilen 2 sporcuyla katıldıklarını belirterek "Hedefimiz milli takım kampına sporcu yetiştirmek ve gençlerimizi sporun birleştirici gücüyle hayatlarına katkı sunmak. Tarihi mirası günümüze ve geleceğimize aktarabilmek için çarığımızla, şalvarımızla kaftanımızla mirasımızı geleceğe taşıyoruz." dedi.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Alpaslan ise sporcuları destekleme adına müsabakalara geldiklerine değinerek "Sporla, okçulukla beraber bağımlılıklara karşı bilinç uyandırmak gençlerimizi hem kötü alışkanlıklardan kurtarmak hem de sağlıklı yaşam, bağımsız bir yaşamı seçebilmeleri için farkındalık oluşturmak için buradayız." ifadelerini kullandı.

Sakarya 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Afra Betül Yenipazar da milli takımda yer almak istediğini anlattı.

Kaynak: AA / Mustafa Bikeç
