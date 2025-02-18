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Bursa'da Off-Road Tutkunları Doğanın Tadını Çıkardı

Bursa'da Off-Road Tutkunları Doğanın Tadını Çıkardı
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Bursa'da off-road grubu, yağmurların ardından güneşli havayı değerlendirerek Demirtaş Barajı'nda çamur içinde 4x4 araçlarıyla keyifli anlar yaşadı. Çamurda dans eden araçlar drone ile havadan görüntülendi.

Bursa'da güzel havayı fırsat bilen off-road grubu, doğanın tadını çıkardı. Çamur içinde adeta dans eden 4x4 araçlar havadan görüntülendi.

Bursa'da off-road tutkunları yağan yağmurların ardından güneşli havayı fırsat bilerek Demirtaş Barajı'nda toplandı. Günlerdir süren yağışların ardından çamur içinde 4x4 araçlarıyla off-road yapan grup doğanın tadını çıkardı. Off-road grubunun çamur içerisindeki dansı drone ile görüntülendi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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