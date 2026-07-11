Haberler

Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Bursa elemeleri başladı

Geleneksel Türk Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nın Bursa elemeleri başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonanın Bursa elemeleri başladı. 803 sporcunun katıldığı elemelerde minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde atışlar yapılıyor. Başarılı olanlar Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Geleneksel Türk Okçuluk Minikler, Yıldızlar, Gençler ve Büyükler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nın Bursa elemeleri başladı.

Atıcılar Atletizm Sahası'ndaki elemeler, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nın okunması ve dua edilmesiyle başladı. Daha sonra minik kızlar ve erkekler ile yıldız kızlar ve erkekler kategorilerinde iki seri deneme atışı yapıldı. Ardından sıralama atışlarına geçildi.

Yarışmacıların yaş gruplarına göre 25, 30, 35, 40, 50, 60 ve 70 metre mesafelerden atış yaptıkları Bursa elemelerinde, 803 sporcu mücadele ediyor.

Bölge elemelerinde başarılı olan sporcular ve takımlar, Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazanacak.

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Naşit Gündoğan, yaptığı açıklamada, federasyonun düzenlediği yarışmaların ilk ayağını oluşturduğunu söyledi.

Ülke genelinde elemelere 2 bin 820 sporcunun katıldığını ifade eden Gündoğan, şöyle konuştu:

"Katılım ve hava çok güzel. Ayrıca payitaht şehirde bu yarışmanın düzenlenmesi bize ayrı bir heyecan katıyor. Bursa'nın fethinin 700. yılını kutluyoruz. Bu anlamda da yarışma çok anlamlı. Özellikle minikler ve çocuklar, gençler kategorisinde çok yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Bu spor, hem kültür hem de manevi dünyamızda yön bulan bir spor. Kıyafetlerimizle, ritüellerimizle hem geleneği icra ediyoruz hem de yarışıyoruz. Bu anlamda güzel, keyifli bir yarışma oluyor."

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu İl Temsilcisi Bülent Özer de 5 ilde eş zamanlı düzenlenen bölge elemelerinde en yüksek katılımın Bursa'da olduğunu belirtti.

Kaynak: AA / Büşra Nur Yılmaz
NATO Zirvesi’nde liderlere içki ikram edildi mi? Merak edilen soruya yanıt geldi

Bir tek o açıklanmamıştı! Zirvede liderlere içki ikram edildi mi?
Resmi Gazete'de yayımlandı! Memurların tazminat sistemi değişti

Memurlara müjde! Tazminat sistemi değişti, maaşlar artacak
Çankaya Belediyesi’ne operasyon! Başkan Hüseyin Can Güner dahil 36 gözaltı kararı var

Ankara'nın gözde belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Üstü aranan Ronaldo'nun verdiği tepkiler gündem oldu

Sonunda Ronaldo'yu da çıldırttılar
Bakan Çiftçi talimat verdi: Polislere mesai düzenlemesi ve lojman müjdesi

Polislerin yıllardır kurduğu hayal gerçek oluyor! Bakan talimatı verdi
Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun

Bir annenin yardım çığlığı: Ben yaşıyorken hakkımı savunun
İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı

İstanbul'daki aile dehşetinin detayları ortaya çıktı
7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı: Görenler şaşırdı kaldı

7 yıllık evliliğini bitiren adam boşanmasını böyle kutladı
Uyuşturucu ve fuhuştan tutuklu Portekizli manken Correia'dan, İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar

Portekizli modelden İmamoğlu hakkında yeri yerinden oynatacak iddialar
Bin 900'den fazla LGBTQ+ yolcunun bulunduğu gemiye Türkiye'den sonra Mısır da izin vermedi

Bir müslüman ülke daha sapkın gemiye limanları kapadı