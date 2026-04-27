Bursa'da Galatasaray taraftarlarından galibiyet coşkusu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetin ardından taraftarlar kutlama yaptı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Galatasaray'ın Fenerbahçe karşısında aldığı galibiyetin ardından ilçede kutlamalar yapıldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı taraftarlar araçları ve yaya olarak şehir merkezinde toplandı. Yaklaşık bin kişinin katıldığı kutlamalarda taraftarlar meşaleler yakıp tezahüratlar yaptı. Araç konvoyları oluşturan taraftarlar klakson çalarak cadde ve sokaklarda tur atarken, yaya gruplar da marşlar söyledi. Kutlamalar sırasında polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. Geç saatlere kadar süren kutlamalar, herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı