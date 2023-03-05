Bursasporlular, Amedspor'un kaldığı otelin önünde "Ne Mutlu Türk'üm" diyerek havai fişek patlattı
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Bursaspor ile Amedspor arasında Bursa'da oynanacak karşılaşma öncesi yeşil-beyazlı ekibin taraftarları, Amedspor kafilesinin kaldığı otelin önünde toplandı. Havai fişek patlatan ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atan grup, daha sonra Mehter Marşı çalarak Amedspor kafilesi aleyhinde küfürlü tezahüratlarda bulundu.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta bugün oynanacak Bursaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçı öncesi yeşil-beyazlı ekibin taraftarları, Amedspor kafilesinin kaldığı otelin önünde sloganlar atıp, havai fişek patlattı.
AMEDSPOR KAFİLESİNE TEPKİ
Sosyal medyada yer alan videolarda bir grup Bursaspor taraftarının, Amedspor kafilesinin konakladığı otelin önünde "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları attığı ve Mehter Marşı çaldığı görüldü. Öte yandan havai fişek patlatan grup, Amedsporlulara yönelik küfürlü tezahüratlarda bulundu.
MAÇ NE ZAMAN OYNANACAK?
TFF 2. Lig Beyaz Grup 25. haftasında Bursaspor-Amedspor ile karşılaşacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak mücadele bugün saat 14.00'te başlayacak.
Olay anına ait fotoğraflar: