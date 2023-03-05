Bursasporlular, Amedspor'un kaldığı otelin önünde "Ne Mutlu Türk'üm" diyerek havai fişek patlattı

Bursaspor ile Amedspor arasında Bursa'da oynanacak karşılaşma öncesi yeşil-beyazlı ekibin taraftarları, Amedspor kafilesinin kaldığı otelin önünde toplandı. Havai fişek patlatan ve "Ne mutlu Türk'üm diyene" sloganları atan grup, daha sonra Mehter Marşı çalarak Amedspor kafilesi aleyhinde küfürlü tezahüratlarda bulundu.