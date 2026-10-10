Bursa Büyükşehir Belediyespor, ZRK Naisa Nis'e 32-28 yenilerek elendi

Bursa Büyükşehir Belediyespor, ZRK Naisa Nis'e 32-28 yenilerek elendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında Bursa Büyükşehir Belediyespor, ZRK Naisa Nis'e 32-28 mağlup olarak elendi. Deplasmanda ilk maçı da 29-28 kaybeden Bursa ekibi organizasyona veda ederken ZRK Naisa Nis üçüncü eleme turuna yükseldi.
Hentbol EHF Kadınlar Avrupa Ligi 2. eleme turu rövanşında ağırladığı Sırbistan ekibi ZRK Naisa Nis'e 32-28 mağlup olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, elendi.
THF Serdar Seymen Hentbol Salonu'nda oynanan müsabakanın ilk yarısı, 17-17 eşitlikle tamamlandı.
İkinci yarıda daha üstün bir oyun ortaya koyan ZRK Naisa Nis, mücadeleyi 32-28 kazanarak üçüncü eleme turuna yükseldi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda oynadığı ilk maçta da sahadan 29-28 mağlup ayrılmıştı.
Kaynak: AA