Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Bursa Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğunu ilan edebilir

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabında yarın Üsküdar Belediyespor ile karşılaşacak. Maçtan puan alması durumunda, 2025-26 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabının 9. haftasından ertelenen maçta yarın deplasmanda Üsküdar Belediyespor karşısında puan alması halinde play-off etabının bitimine 2 maç kala 2025-26 sezonu şampiyonluğunu ilan edecek.

Çamlıca Spor Salonu'nunda oynanacak mücadele saat 16.00'da başlayacak.

Hentbol Kadınlar Süper Lig play-off etabında 10. hafta sonunda Bursa Büyükşehir Belediyespor, 1 maçı eksik olmasına rağmen en yakın rakibinin 4 puan önünde birinci sırada yer alıyor.

Bursa temsilcisi, deplasmanda Üsküdar Belediyespor karşısında mağlup olmaması durumunda, play-off etabının tamamlanmasına 2 hafta kala şampiyonluğunu garantileyecek.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak
