Bursa Büyükşehir Belediyespor, Hatay Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Asiye Tuzkan
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Orçun Ergün, Gökhan Gökgöz, Hakkı Çapkınoğlu, Daudi, Ahmet Samet Baltacı, Bahov (Caner Ergül, Emre Berat Fırat, Gjorgiev, Mehmet Hacıoğlu)
Hatay Büyükşehir Belediyespor : Barbast, Berkün Eber Üstündağ, Mert Nevzat Güneş, Cüneyt Dağcı, İsa Karatekin, Kovac (Fatih Yörümez, Yusuf Eken, Yiğit Hamza Aslan)
Setler: 24-26, 25-18, 25-19, 25-18
Süre: 109 dakika (27, 26, 27, 29)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 10. haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor, sahasında Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.