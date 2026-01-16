Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Kupası son 16 turu ilk maçında İspanya'nın Replasa Beti-Onak takımıyla karşılaşacak. Maç yarın Villava kentindeki Hermannos Indurain Spor Salonu'nda yapılacak.
Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Kupası son 16 turu ilk maçında yarın İspanya'nın Replasa Beti-Onak takımıyla deplasmanda karşılaşacak.
İspanya'nın Villava kentinde Hermanos Indurain Spor Salonu'nda yarın TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmada, Almanya'dan Sophia Janz ve Rosana Joy Sug hakem ikilisi görev yapacak.
Maçın rövanşı ise 24 Ocak Cumartesi günü Bursa'da Nilüfer Belediye Spor Tesisleri'nde oynanacak.
İki maç sonucu rakibini elemeyi başaran ekip, EHF Kadınlar Avrupa Hentbol Kupası'nda çeyrek finale yükselecek.
Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor