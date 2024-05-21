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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Cemal Bora Şensoy ile yeni sözleşme imzaladı

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor'da kulüp yönetimi, başantrenör Cemal Bora Şensoy ile yeni sözleşme imzaladı. Şensoy, gelecek sezon da takımın başında yer alacak.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Bursa Büyükşehir Belediyespor'da kulüp yönetimi, başantrenör Cemal Bora Şensoy ile yeni sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2021-2022 sezonunun ikinci devresinde göreve getirilen Şensoy, gelecek sezon da takımın başında yer alacak.

Fethiye Spor Tesisleri'ndeki imza töreninde konuşan kulüp başkanı Muhammet Aydın, Şensoy'la yeniden anlaşma sağladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Aydın, takımın iyi bir sezon geçireceğine inandığını vurguladı.

Cemal Bora Şensoy da kulübün bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu, gelecek sezonu iyi geçireceklerine inandığını kaydetti.

Kaynak: AA / Spor

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