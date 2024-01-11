Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor Maçı Ertelendi
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında yapılması planlanan Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçı, konuk takımda yaşanan sağlık sorunları nedeniyle ertelendi.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 15. haftasında bugün yapılması gereken Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor maçının ertelendiği bildirildi.
Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 15. haftanın açılış müsabakası olan Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor karşılaşması konuk ekipte yaşanan sağlık sorunları nedeniyle ertelendi. Bigadiç Belediyespor Takımı'nda 6 oyuncunun üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmesi nedeniyle bugün saat 14.00'te Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanması gereken müsabaka, 16 Ocak Salı günü saat 17.00'de yine Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda oynanacak."