Bursa Büyükşehir Belediyespor, Balkan Kupası'na galibiyetle başladı

Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nın ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kosova'nın KV Peja takımını 3-0 yendi. Bursa ekibi, organizasyondaki ikinci maçında Kuzey Makedonya ekibi OK Univerzitet Tetovo SC ile karşılaşacak.

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Christos Tosoundis (Yunanistan), Melike Erol Özkan

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Gökhan Gökgöz, Emre Batur, Okello, Bahov, Ahmet Samet Baltacı, Gjorgi (Caner Ergül, Semih Çelik, Orçun Ergün, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu, Emre Berat Fırat)

KV Peja: Nikçi, Tara, Husaj, Erion, Bajrami, Berisha (Mujaj, Lajqi)

Setler: 25-11, 25-10, 25-20

Süre: 61 dakika (18, 19, 24)

Voleybol Erkekler Balkan Kupası'nın ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Kosova'nın KV Peja takımını 3-0 yendi.

Balkan Kupası'na galibiyetle başlayan Bursa Büyükşehir Belediyespor, organizasyondaki ikinci maçında yarın saat 19.30'da Kuzey Makedonya ekibi OK Univerzitet Tetovo SC ile karşılaşacak.

Bursa ekibi, Balkan Kupası'nda şampiyon olması halinde ise CEV Challenge Kupası'na katılma hakkı elde edecek.