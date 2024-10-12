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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u Deplasmanda 3-1 Yendi

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u Deplasmanda 3-1 Yendi
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SMS Grup Efeler Ligi 2. hafta açılış maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Arkas Spor'u deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etti. Maç setleri 23-25, 25-22, 22-25 ve 22-25 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi

Hakemler: Hakkı Demiralay, Serhat Semiz

Arkas Spor: Burutay Subaşı, Ertuğrul Gazi Metin, Carisio, Gökçen Yüksel, Burakhan Tosun, Grozer (Abdulsamet Yalçın, Cansın Savcı, Can Koç, Ulaş Onur Topbaşlı)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Morales, Fatih Eren Uğur, Abreu, Panou, Yiğit Yıldız, Arda Bostan (Umut Özdemir, Yunus Emre Erşahin, Emre Berat Fırat, Muhammet Ertuğrul, Gökhan Çatal

Setler: 23-25, 25-22, 22-25, 22-25

Süre: 135 dakika (34, 30, 32, 39)

Sms Grup Efeler Ligi 2. hafta ilk maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Arkas Spor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Ali Korkmaz - Spor

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