Bursa Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u mağlup etti
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 31-22 mağlup etti.
Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 31-22 mağlup etti.
Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman takımı Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 11-13 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maç boyunca üstün olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, müsabakayı 31-22 kazandı.
Kaynak: AA / Spor