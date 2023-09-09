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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Aksaray Belediyespor'u mağlup etti

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Hentbol Kadınlar Süper Lig'de Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 31-22 mağlup etti.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 3. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Aksaray Belediyespor'u 31-22 mağlup etti.

Aksaray Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı, deplasman takımı Bursa Büyükşehir Belediyespor'un 11-13 üstünlüğüyle tamamlandı.

Maç boyunca üstün olan Bursa Büyükşehir Belediyespor, müsabakayı 31-22 kazandı.

Kaynak: AA / Spor

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