Bursa Büyükşehir Belediyespor, Akkuş'u Deplasmanda 3-1 Yendi
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.
Salon: Akkuş
Hakemler: Erol Akbulut, Gürhan Gül
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Egecan Avcıl, Aslan Ekşi, Masliev, Hakan Polat, Berkay Yavuz, Leonardo (Ali İhsan Heper, Burhan Zorluer, Enis Ali Ay, Ali Eren Öztürk)
Bursa Büyükşehir Belediyespor : Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Yiğit Yıldız, Abreu, Panou (Umut Özdemir, Muhammet Ertuğrul, Erhan Hamarat)
Setler: 23-25, 26-24, 21-25, 20-25
Süre: 136 dakika (39, 37, 31, 29)
Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 11. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.