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Bursa Büyükşehir Belediyespor, Akkuş'u Deplasmanda 3-1 Yendi

Bursa Büyükşehir Belediyespor, Akkuş'u Deplasmanda 3-1 Yendi
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Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi'nde Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1'lik skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı.

Salon: Akkuş

Hakemler: Erol Akbulut, Gürhan Gül

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Egecan Avcıl, Aslan Ekşi, Masliev, Hakan Polat, Berkay Yavuz, Leonardo (Ali İhsan Heper, Burhan Zorluer, Enis Ali Ay, Ali Eren Öztürk)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Fatih Eren Uğur, Arda Bostan, Morales, Yiğit Yıldız, Abreu, Panou (Umut Özdemir, Muhammet Ertuğrul, Erhan Hamarat)

Setler: 23-25, 26-24, 21-25, 20-25

Süre: 136 dakika (39, 37, 31, 29)

Voleybolda SMS Grup Efeler Ligi 11. hafta mücadelesinde Bursa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay - Spor
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