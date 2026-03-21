Bursa Büyükşehir Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa'da tur peşinde

EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Yunanistan ekibi PAOK ile çeyrek finalde karşılaşacak Bursa Büyükşehir Belediyespor Hentbol Takımı, bu turu da geçip tarihi başarı elde etmek istiyor.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, hem ligde hem de Avrupa'da bu sezon başarılı sonuçlar elde ediyor.

Bursa ekibi, EHF Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turunda İspanyol kulübü Replasa Beti-Onak'ı iki maçta da yenerek, adını çeyrek finale yazdırdı.

Bursa Büyükşehir Belediyespor, çeyrek finalde Yunanistan temsilcisi PAOK ile eşleşti. Eşleşmenin ilk maçı yarın saat 15.00'te Bursa'daki Üçevler Spor Tesisleri'nde oynanacak.

"Kupayı alabileceğimizi hissediyoruz"

Bursa Büyükşehir Belediyespor Başantrenörü Mehmet Fatih Işık, AA muhabirine, Avrupa'da zorlu maçlar oynadıklarını ama genel olarak iyi kura çektiklerini belirterek, çeyrek finalde birbirine denk iyi takımın mücadele edeceğini dile getirdi.

Kendilerini kağıt üstünde favori gördüklerini vurgulayan Işık, şöyle konuştu:

"Maçlar sahada oynanmadan kazanılmıyor. Bunun bize bir rehaveti olmaması gerektiğini, takım halinde, teknik ekip ve yönetim olarak çok iyi biliyor. Ciddi bir şekilde arkasındaki çeyrek finale hazırlanıyoruz. Açıkçası turu geçersek yarı final kuramız da iyi. Öncelikli olarak çeyrek finalden yarı finale yarı finalden geçip de finale adımızı yazdırmak istiyoruz. Neden Avrupa kupasını Bursa'mıza Türkiye'mize getirmeyelim? Buraya kenetlenmiş durumdayız. Kupayı kazanabileceğimizi hissediyoruz ve buna inanıyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesinin dört yıllık hentbol geçmişi var. Şu anda yakalamış olduğumuz en büyük başarı. Geçtiğimiz her turda o başarıyı yukarıya taşıyacağız."

"Gönlümüzden şampiyonluk geçiyor"

Takım kaptanlarından Fatma Ay Babur ise ilk maçın zor geçtiğini, iyi savunma ve hücum organizasyonlarıyla turu geçmeyi başardıklarını ifade etti.

PAOK maçında da aynı performansı sergilemek için çalışacaklarını belirten Babur, şunları kaydetti:

"Gönlümüzden şampiyonluk geçiyor. Türk bayrağını burada temsil etmek inanılmaz güzel bir duygu. Takım arkadaşlarımız da bunun bilincinde. Takım olarak kenetlenmiş durumdayız. Bence başından beri bu şekilde zaten. Hem Avrupa için hem de Türkiye ligi için yolumuza böyle devam ediyoruz."