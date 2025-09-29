Haberler

Bursa Bilek Güreşi Kulübü 22 Yılda 20 Avrupa ve 16 Dünya Şampiyonu Yetiştirdi

Bursa Bilek Güreşi Kulübü 22 Yılda 20 Avrupa ve 16 Dünya Şampiyonu Yetiştirdi
Bursa'da 2003 yılında kurulan bilek güreşi kulübü, 98 sporcusuyla 22 yıldır ulusal ve uluslararası alanda başarılar elde ediyor. Özel tasarım spor aletleri ile antrenman yapan sporcular, son üç yılda önemli şampiyonluklar kazandı.

BURSA'da 2003 yılında kurulan bilek güreşi kulübü, 98 sporcusuyla 22 yıldır Türkiye'deki müsabakalar ile uluslararası şampiyonalara katılıyor. 2021'den bu yana 20 Avrupa, 16 dünya şampiyonu çıkaran kulübü, diğerlerinden farklı kılan ise sporcuların antrenmanlarda kullandıkları özel tasarım spor aletleri.

Osmangazi ilçesi Demirtaşpaşa Mahallesi'nde 2003 yılında kurulan bilek güreşi kulübü, 98 sporcusuyla 22 yıldır Türkiye'deki müsabakalarda yer alırken, uluslararası şampiyonalarda da ay yıldızlı bayrağı temsil ediyor. 2021'den bu yana 20 Avrupa, 16 dünya şampiyonu çıkaran kulübü, diğerlerinden farklı kılan ise sporcuların antrenmanlarda kullandıkları özel tasarım spor aletleri. Her gün 2 saat antrenman yapan sporcular, istedikleri kas grubuna uygun özel tasarım spor aletleri ile müsabakalara hazırlanıyor.

'AYNI ANDA 4 KİŞİNİN ÇALIŞABİLECEĞİ AĞIRLIK İSTASYONU TASARLADIK'

Kulüpte bulunan bir istasyon da 4 sporcunun aynı anda çalışmasına olanak sağlıyor. Bu sayede sporcuların bekleme süresini kısalttıklarını söyleyen Bilek Güreşi Milli Takım Antrenörü Mehmet Akif Karaçavuş, "22 yıl önce kurulduk. Biz hep ileriye dönük, ufkumuz açık makineler üretmeye çalıştık. Şu an salonumuzda 4 kişinin de aynı anda çalışabileceği bir ağırlık istasyonumuz var. Bilek ve kolu çalıştıran sporcunun bekleme süresini en kısaya indiren bir sistem var. Her zaman daha iyisini ve gelişmişini yapmaya çalışacağız" dedi.

'HEPSİ FARKLI KAS GRUPLARINI GELİŞTİRİYOR'

Özel tasarlanan istasyonlarda çalışan sporcuların önemli başarılar elde ettiğini söyleyen yardımcı antrenör Suat Çelik ise "Burada bulunan çeşit çeşit aletlerin hepsi farklı kas gruplarını geliştirmek içindir. Salonumuzda yok yok. Her kas grubuna özel aletimiz var. 7 sporcuyla dünya şampiyonasına katıldık. 5 madalyayla geldik. Emeklerimizin karşılığını fazlasıyla alıyoruz. Kendi tasarımımız olan istasyonlarla çalışan sporcular, dünya ve Avrupa şampiyonu oluyor" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
